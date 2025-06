Kollision course • Kobalt • Deylise – SUPERSONIC Paris 23 juin 2025

KOLLISION COURSE (22h00)

(Grunge pop – Paris, FR)

Avec leur mélange unique de Grunge, Rock , Garage et sonorités des années 90, Kollision Course propose une expérience sonore à la fois dansante et électrisante. Le groupe joue sur Paris et promets des sorties de morceaux mélodiques et engagées.

Les 3 influences : Stone temple pilots, Artic monkeys, Pearl Jam

https://www.youtube.com/@Kollision__Course

KOBALT (21h00)

(Alt rock – Paris, FR)

Kobalt est un groupe parisien porté par les compositions en français de Benjamin, chanteur et guitariste. Leur son se déploie lorsqu’il se construit à trois, avec Tom à la basse et Gabriel à la batterie. Ensemble, ils façonnent un rock allant droit au but, mais aussi des atmosphères plus planantes et poétiques, souvent interrompues par d’intenses fulgurances de fuzz.

Les 3 influences : Jack White, Last Train, Kurt Vile

DEYLISE (20h00)

(Indie rock – Issy-les-Moulineaux, FR)

Des influences rock aux accents britanniques, Deylise écrit, compose et arrange ses chansons de pop-rock français. Originaire de la ville d’Issy-les-Moulineaux, elle commence la musique à la sortie du lycée avec la guitare en autodidacte. En 2017, la jeune artiste part vivre au Royaume-Uni dans la ville de Nottingham et se révèle pour la scène rock. Deux ans plus tard, elle rejoint l’école de Paul McCartney, la Liverpool Institute for Performing Arts. C’est au sein de la ville originelle des Beatles qu’elle continuera à vivre au rythme des jam et concerts acoustiques anglais.

Du jeu de batterie aux notes de basse, Deylise écrit, compose et arrange ses chansons colorées et mélodiques. Sa voix douce et singulière plonge l’auditeur dans un univers où raffinement et rébellion se rencontrent.

https://open.spotify.com/int…/track/2KsVpwYwllls68ltlSKjsL

https://www.youtube.com/@Deylise

———————————

Lundi 23 Juin 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le lundi 23 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Téléphone