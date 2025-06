Bilk SUPERSONIC Paris 13 août 2025

BILK (22h00)

(Punk rock – Chelmsford, UK)

Originaire de Chelmsford dans l’Essex, Bilk refuse de se ranger dans un genre précis et mêle des éléments rock and roll, punk, indie et rap. Avec le chanteur et guitariste charismatique Sol Abrahams, Luke Hare à la basse et Harry Gray à la batterie, la musique de Bilk parle aux jeunes avec les thèmes universels de la fête, l’amour, l’enfance et la vie dans la Grande-Bretagne d’aujourd’hui. Paroles pleines d’esprit et riffs entrainants, le trio rivalise déjà avec les plus grands. Le groupe est suivi par une communauté investie qui chante haut et fort chaque parole à chaque show, jusqu’à se tatouer le logo emblématique du groupe. Bilk s’est affirmé avec plusieurs tournées à guichets fermés et des apparitions majeures dans les festivals tels que Reading et Leeds, Boardmasters, Kendal calling et TRNSMT. Après un premier album éponyme en 2023, le groupe a dévoilé son second album “Essex, Drugs and Rock and Roll” en janvier 2025.

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le mercredi 13 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

