Spoon Benders • Twist Of Lemon SUPERSONIC Paris 29 juillet 2025

SPOON BENDERS (22h00)

(Psych rock – Portland, US)

On pourrait dire que le prog n’a jamais été cool, peu importe les efforts de Robert Fripp, mais bon sang si les Spoon Benders, groupe de rock psychédélique de Portland, ne lui donnent pas une chance sincère et exaltante de toute façon. Le dernier album du groupe, How Things Repeat, ressemble à un disque de transition dans le sens le plus large du terme. Les affectations prog et psychologiques habituelles sont toujours présentes, mais quelque chose de plus grand se prépare sous ces petits juggernauts. Des éléments de bruit, de métal et d’expérimental se forment ici, suggérant que le groupe est en train de construire un tremplin vers des territoires nouveaux et encore plus électrisants.

https://spoonbenders.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=typ6BrTTFW0

TWIST OF LEMON (21h00)

(Garage rock – Paris, FR)

Twist Of Lemon est un groupe de rock formé en 2022 par trois amis de lycée : Joël à la batterie, Julien à la basse et Léon à la guitare et au chant.

Ils puisent leurs influences dans le garage rock et le rock alternatif. Ils composent une musique à la fois brute et énergique, tout en explorant des morceaux plus travaillés, complexes et envoûtants. Le groupe est lauréat du Tremplin Rock en Seine 2025 pour le département de Paris (75).

Les 3 influences : Muse, Royal Blood, Radiohead

https://open.spotify.com/…/1WrbMkHSeox871DfjtOOs2…

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le mardi 29 juillet 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

