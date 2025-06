Winter SUPERSONIC Paris 17 novembre 2025

WINTER (22h00)

(Dream pop – Los Angeles, US)

L’auteure-compositrice-interprète et guitariste est une figure incontournable de la scène musicale de Los Angeles depuis plus de dix ans, où elle a façonné sa propre niche de dream pop éclectique et richement détaillée sous le nom de Winter. Après avoir grandi à Curitiba, au Brésil, et joué dans ses premiers groupes à Boston, elle s’est installée à Los Angeles en 2013 et est tombée amoureuse de la ville. Elle y a trouvé un sentiment d’appartenance au sein de la communauté rock DIY — le sous-sol de sa maison de longue date à Echo Park a accueilli d’innombrables concerts, ainsi que les premières répétitions de Winter — et s’est profondément attachée à l’aura cosmique et inspirante de L.A.

Mais à un moment donné, Samira a ressenti le besoin de changer de décor pour favoriser sa croissance personnelle — une prise de conscience douloureuse mais nécessaire, qui l’a conduite à déménager à New York.

Avant ce déménagement émotionnel d’une côte à l’autre, elle a passé environ deux ans à écrire des chansons dans un état de transition : souvent entre deux tournées, dans différentes villes, et divers appartements temporaires. Les 13 morceaux qui en ont résulté composent son nouveau LP, Adult Romantix — son premier chez Winspear, suite de l’album marquant What Kind of Blue Are You? (2022), et véritable lettre d’adieu à sa vie à Los Angeles.

https://daydreamingwinter.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=_Pb1DYEloXo

Le lundi 17 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

