Festival Restons Sérieux #8 SUPERSONIC Paris 11 juillet 2025

« Restons Sérieux » continue d’explorer depuis 2016 l’univers des artistes indompté•es, celles et ceux qui réinventent sans cesse la chanson française et qui sont prêt•es à vous faire perdre tout sens du sérieux lors de la fête nationale française.

Une quinzaine de groupes vous attendent cette année, tous plus étonnants les uns que les autres, pour vous offrir des moments musicaux inoubliables entre synthpunk, trash pop, techno rap, pop hybride, chanson française décalée etc…

On vous donne rendez-vous les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 juillet 2025 ! Le Supersonic se transformera en théâtre idéal pour ces créateurices hors norme où l’extravagance, l’étrange, le beau et le bizarre seront à l’honneur !

Le dimanche 13 juillet 2025

de 19h00 à 23h00

Le samedi 12 juillet 2025

de 19h00 à 23h00

Le vendredi 11 juillet 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Le festival beau & bizarre est de retour pour sa 8ème édition !