Fin Del Mundo SUPERSONIC Paris 6 août 2025

FIN DEL MUNDO (22h00)

(Indie shoegaze – Spinda Records – Buenos Aires, ARG)

Fin del Mundo est un groupe formé en 2019 à Buenos Aires, avec des racines dans la région sud de la Patagonie de l’Argentine-Tierra del Fuego et Chubut.

Leur musique invite les auditeurs à voyager à travers ces deux paysages, mélangeant des passages instrumentaux et des textures mélodiques qui fusionnent des sensibilités indie avec des nuances de post-rock et de shoegaze.

En septembre 2022, ils ont enregistré une session live pour la célèbre station de radio KEXP de Seattle, qui a depuis recueilli plus de 1,6 million de vues.

En 2023, ils sortent « Todo va hacia el mar », une compilation de leurs deux premiers EP, sur le label indépendant espagnol Spinda Records. Peu après, ils entament leur première tournée européenne, en France, à Gibraltar, en Italie et en Espagne, avec notamment une apparition remarquée à la Monkey Week, où ils remportent la Battle of the Bands de Radio 3.

En 2024, Fin del Mundo se produit au Lollapalooza Argentina et part en tournée au Brésil, au Mexique, au Chili, en France, en Suisse et en Espagne, avec des arrêts au Nox Orae Fest, à La Guinguette Sonora et à la Canela Party.

En 2025, ils continueront à tourner pour présenter leur nouvel album studio, « Hicimos crecer un bosque », avec des concerts prévus en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique, au Pérou, en Uruguay et en Europe (France, Portugal et Espagne), où ils seront présents entre le 25 juillet et le 9 août.

https://open.spotify.com/…/4PpMBcLg4QALOMjz0umVkn…

https://www.youtube.com/@lasfindelmundo

Mercredi 6 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le mercredi 06 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Si vous êtes fan de… Slowdive, Explosions In The Sky & Nothing.