(Shoegaze – Texas, US)

Lorsque vous entendez de la musique comme celle-ci – les traînées sauvages, lâches et ondulantes de la guitare ; la beauté impossible de tout cela – quel genre de paysage s’offre à votre esprit ? Des panoramas assez grands pour qu’on les oublie. Des déserts qui s’étendent jusqu’à la nuit des temps. Des horizons infinis qui se fondent dans des bokehs roses. C’est le Texas, n’est-ce pas ?

Formé en 2017 dans la vallée du Rio Grande au Texas, Glare ne sont pas tant des traditionalistes du genre que des peintres de vastes royaumes et d’ambiances intenses. Le groupe de quatre musiciens a déjà accumulé un large public, à la fois en chair et en os avec leur réputation de concerts à guichets fermés, et sur internet, un endroit où les gens vont pour court-circuiter les sentiments à travers leurs écrans.

Sunset Funeral, le premier album du groupe, est un brouillard de chagrin onirique, où les sentiments prennent le pas sur le langage. C’est de la musique, comme le dit le guitariste Toni Ordaz, « pour les gens qui ne savent pas comment parler de ce qu’ils ressentent ». Sunset Funeral est un album qui a nécessité des années de travail, un document sur le chagrin indicible, qui retrace le processus de deuil et la façon dont il voyage dans notre subconscient et nos rêves.

https://glaretx.bandcamp.com/

https://youtu.be/KN4vC-CJ1A8?si=3kshQxdZkx9QAjkv

Mercredi 27 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le mercredi 27 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

