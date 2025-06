ELLiS•D • Solar Eyes SUPERSONIC Paris 24 octobre 2025

ELLIS.D (22h30)

(Indie rock – Brighton, UK)

Imaginez que David Byrne et David Bowie fusionnent dans une scène étrange d’un film de science-fiction des années 1980. Imaginez ensuite que cette nouvelle bête se promène dans un club gothique à la même époque. Moitié glam rock, moitié punk névrosé, mais entièrement stylisé dans son carnage musical. Le résultat est ELLiS-D.

Explosion de riffs en coup de fouet, de breaks psychédéliques, de fausses fins et de retours en trombe, « Drifting » distille l’essence du show live « exaltant » d’ELLiS-D (Far Out) en un voyage frénétique de 7 minutes. Un show live qui, l’année dernière, a donné lieu à deux tournées nationales en tête d’affiche, des apparitions aux festivals de Kendal Calling et Left of The Dial et une tournée de deux semaines en Europe avec Fat Dog, qui sera suivie d’une deuxième étape au printemps prochain.

Le second EP Spill sur Crafting Room Recordings est entièrement écrit et interprété par ELLiS-D lui-même (aka Ellis Dickson) aux studios Hackney Road avec Shuta Shinoda (Hot Chip, Jenny Beth). « Drifting » est le dernier titre du prochain EP Spill d’ELLiS-D, un jetstream de sept chansons de glam-punk gothique, infesté par la paranoïa du 21ème siècle :

https://ellissd.bandcamp.com/

SOLAR EYES (21h30)

(Psychedelic – Fierce Panda – Birmingham, UK)

« On dirait un groupe de Primals en train de faire un bœuf avec les premiers Tame Impala » – John Robb – Louder than War

Solar Eyes est le projet du duo de Birmingham Glenn Smyth et Sebastian Maynard Francis. Formé en 2021, le groupe a depuis attiré des foules lors d’événements de premier plan tels que SXSW et The Great Escape, et a sorti une série de singles chaleureusement accueillis ainsi que trois EP : « Dreaming Of The Moon », “Alcatraz » et « Naked Monkey On A Spaceship ».

S’attirant les louanges de Steve Lamacq (BBC6 Music) et de John Kennedy (Radio X) à la radio, ainsi que le soutien de The Observer, Q Magazine, God Is In The TV, Louder Than War et bien d’autres dans la presse, le groupe a également vu sa musique diffusée dans des émissions télévisées renommées telles que Match of the Day et Football Focus.

Solar Eyes a sorti son premier album en 2024, acclamé par la critique. Le groupe a entamé sa première tournée au Royaume-Uni et s’est rendu à Biarritz et à Berlin. Leur deuxième album est prévu pour l’automne 2025.

https://www.youtube.com/@solareyes

Le vendredi 24 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

