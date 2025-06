The Initiativ • The Orange Rave SUPERSONIC Paris 3 juillet 2025

THE INITIATIV (22h30)

(Indie rock – Paris, FR)

The Initiativ est un groupe parisien d’Indie Rock et rock alternatif formé en Juin 2022. Les quatre membres, Julie, Jean, Mateo et Timour se sont rencontrés au lycée, où le groupe s’est formé. En deux semaines ils composent leur premier single « The Line » pour pouvoir participer au tremplin Première Seine, qu’ils remportent la même année!

Le groupe tire son inspiration de genres variés : BritPop, Post-Punk, Funk, New Wave ou encore rock psychédélique et piochent librement dans leur influences : The Strokes, Pixies, Arctic Monkeys, Fontaines DC entre autres… Des influences que le groupe travaille, sans entrer dans le mimétisme, en se construisant une identité propre, et un son singulier.

The Initiativ c’est un jeu sur la complémentarité des voix des deux chanteurs guitaristes, Julie et Mateo, associant des timbres presque opposés dans chaque morceau. Côté guitare, un équilibre entre mélodie clinquantes et riff graves et puissants, divaguant, parfois, dans un univers aux sonorités « postapocalyptiques ». Toujours dans la recherche de complémentarité, une recette récurrente du le projet de The Initiativ, qui cherche dans le chaos, le fil conducteur, dans l’obscurité, le filet de lumière.

Le projet aussi repose sur une section rythmique puissante : une batterie tranchante et dynamique accompagnée d’une basse ronde et sophistiquée, qui s’imposent dans le son de The Initiativ avec un rôle principal. C’est donc un rendu équilibré que propose le groupe, dans un projet honnête et inspiré !

The Initativ sortira son premier EP en octobre prochain !

Les 3 influences : The Strokes, Pixies, Cage The Elephant

https://www.youtube.com/channel/UCCVqsNUEV0w361FI1QiBJyg

THE ORANGE RAVE (21h30)

(Alt rock – Paris, FR)

« Une rave rock-ambolesque » soit le projet musical « the orange rave » un post-punk inspiré d’une nostalgie décadente aux sonorités modernes. À l’image d’un rêveur indécis de choisir entre rythmiques uptempo, riffs métalliques et guitares aériennes, à quoi bon choisir quand on peut tout faire ? Le tout célèbre une culture populaire sordide, inspirée des années 2000, entre énergie brute et poésie désabusée.

Les 3 influences : Bloc Party, Fontaines DC & DIIV

https://www.instagram.com/theorangerave

Jeudi 3 Juillet 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Le jeudi 03 juillet 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

