Dog Race • Mosees • Scorie SUPERSONIC Paris 19 septembre 2025

DOG RACE (22h30)

(Indie punk – Londres, UK)

Les cinq londonien.ne.s de Dog Race dévoilent leur dernier single, « The Leader », un rêve glacial et opératique qui mêle une imagerie cultuelle sombre et des chants choraux baroques obsédants. Il évoque un sentiment d’inquiétude et de mysticisme avec ses couches éthérées et ses harmonies qui font froid dans le dos. En continuant à travailler avec le producteur Ali Chant (Dry Cleaning, Sorry, Portishead) et en joignant leurs forces à celles de Fascination Street Records (Oslo Twins, Pem), Dog Race a ouvert un nouveau chapitre, créant quelques-unes de leurs œuvres les plus sombres à ce jour. Déjà, Dog Race a suscité l’intrigue autour de son nom sur le circuit live après des performances en première partie de Francis of Delirium, Fat Dog, Maruja, M(h)aol, Nightbus, Voka Gentle, Nuha Ruby Ra, et Oslo Twins. En outre, iels ont honoré la scène du Visions Festival, se sont produits en direct dans l’émission New Music Fix de la BBC 6 Music et ont été sélectionnés pour jouer au Truck Festival en juillet. Leurs précédents singles ont été relayés dans des médias tels que The Line of Best Fit, Clash, Notion, Dork, So Young, et BBC Radio 1, mais ont aussi obtenu une place dans la playlist de BBC Radio 6. L’impression qu’ils ont laissée est bien retranscrite par Anthony Fantano : « Tous ceux qui nous regardent et qui aiment les trucs bizarres, en particulier ceux qui ont un côté un peu gothique, prêtent attention à ce morceau ici… Ce morceau-là m’a vraiment stupéfié… Une ambiance irréelle ».

MOSEES (21h30)

(Post grunge – Hossegor, FR)

MOSEES est un doux mélange de générations et de genres, entre finesse, harmonie et riffs complètement bourrins. Ce voyage en noir & blanc, avec une pointe de couleur, vous fera passer par le rock Californien des années 90 avant de revenir au rock british des temps modernes.

Les 3 influences : Foo Fighters, Shame & Turnstile

SCORIE (20h30)

(Rock punk indie – Paris, FR)

Scorie, c’est un boeuf bourguignon dans lequel on aurait remplacé le vin rouge par deux bouteilles de cognac. C’est une balade en voiture au coucher du soleil avec une roue en moins. C’est un marcel en hiver et un col roulé 100% polyester un après-midi de canicule.

Après plus d’un an de savante distillation, leur premier cru est fin prêt à être servi par le label Géographie : « The Leash and The fury », sorti le 5 juin 2025. À mi-chemin entre prière perverse et crachat politique, le titre évoque la servitude volontaire, le plaisir trouble de se laisser marcher dessus, et la nausée que ça finit par provoquer. Un monologue sexuel torturé. Une danse de chien battu, qui serre les dents pour ne pas mordre.

Avec « The Leash and The Fury », premier single d’un EP 6 titres à venir, ils posent les bases de leur esthétique, celle d’un rock qui emprunte son énergie et son cynisme à la scène post punk actuelle, et son amour des atmosphères cinématographiques à la vague Nick Cave.

Les 3 influences : Nick Cave, HMLTD, Viagra boys

Vendredi 19 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Cette soirée plaira aux fans de… Siouxsie and the Banshees, Fat Dog & Heartworms !