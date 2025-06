The Unlikely Candidates • Theo Champion • Stupide Foudre SUPERSONIC Paris 30 juin 2025

THE UNLIKELY CANDIDATES (22h00)

(Indie rock – Fort Worth, US)

The Unlikely Candidates est un groupe américain de rock indépendant originaire de Fort Worth, au Texas, formé en 2008. Le groupe est composé du chanteur Kyle Morris, du guitariste Brenton Carney, du guitariste Cole Male et du bassiste Jared Hornbeek. Leur chanson « Novocaine » est arrivée en tête du classement Alternative Songs et a été écoutée plus de 66 millions de fois en juillet 2021. Le groupe a signé avec Atlantic Records en 2013. Le groupe s’est séparé d’Atlantic et a signé avec Another Century, commençant un long voyage à travers le système de Sony Records. Le groupe a passé un an avec Sony Red avant d’être absorbé par The Orchard. Avec plus d’une demi-douzaine de singles classés par les médias, TUC travaille actuellement en tant qu’artiste indépendant.

https://theunlikelycandidates.bandcamp.com/…/your-love…

https://www.youtube.com/watch?v=JGPB_IvmAJI

THEO CHAMPION (21h00)

(Rock – Paris, FR)

La pop-rock retro & feelgood de Theo Champion revient sur scène à l’occasion d’un second album plus agressif.

Les 3 influences : The Beatles, The Kinks, Sherman Parland

http://linktr.ee/theochampion

STUPIDE FOUDRE (20h00)

(Alt rock – Paris, FR)

Duo basse-batterie tout droit sorti de la scène rock parisienne, stupide foudre fusionne rock alternatif, new rock et sonorités indie tout en puisant son inspiration dans la musique électronique.

En mêlant intensité brute et envolées de synthétiseurs planants, stupide foudre impose son style unique et captivant, attirant les amateurs de rock moderne et de nouvelles expériences sonores.

Les 3 influences : Muse, Radiohead, Pépite

https://beacons.ai/stupidefoudre

https://www.youtube.com/@stupidefoudre

———————————

Lundi 30 Juin 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le lundi 30 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Il faut venir si vous êtes fans de… Cage The Elephant, Kings Of Leon & Sam Fender