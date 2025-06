Restons Sérieux #8 : Camion Bip Bip + Citron Sucré + Maximum Cagole + Corto Malaise SUPERSONIC Paris 11 juillet 2025

Camion Bip Bip

(Queer punk – Paris)

Nées dans la fureur queer et l’urgence punk, Camion Bip Bip propulse la fête au coeur du combat. Leur son : une rave militante, un cri dansant contre le fascisme, une bande-son pour les corps libres.

Citron Sucré



(Punk électronique – Lyon)

Citron Sucré, c’est l’acidité pop qui te fond sur la langue et te laisse le cœur en vrac. Un concentré de douceur synthétique et de rage polie, entre ritournelle et uppercut sentimental. Citron Sucré, c’est le goût de l’amour qui tourne, une fête bancale au bord des larmes et t’en redemandes à chaque refrain.

Maximum Cagole – 20h30



(Chanson craignos – Marseille)

Maximum Cagole transforme le dancefloor en ring et la provocation en manifeste. Entre électro vulgaire et punk ultra-maquillé, ces apôtres de la décadence revisitent la fête avec du gros son et un rire qui claque comme une gifle. Maximum volume !

Corto Malaise – 19h30



(Synth Punk / Electro Clash – Nantes/Paris)

Corto Malaise possède une recette musicale qui laisse un goût marqué de hargne jubilatoire tout droit inspiré du punk à synthés et de La France Cold des années 80.

Après les concerts, place à la soirée Sans Contrefaçon où l’on dansera sur les meilleurs morceaux pop français des années 60 à nos jours !

Le vendredi 11 juillet 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-11T22:00:00+02:00

2025-07-11T20:00:00+02:00_2025-07-12T00:00:00+02:00

fin : 2025-07-12T02:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/2qimdW7UN https://fb.me/e/2qimdW7UN

Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant est de retour pour sa 8ème édition !