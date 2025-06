Tommy Ashby en concert Supersonic Records Paris 23 novembre 2025

Supersonic Records présente Tommy Ashby en concert !

POUR LES FANS DE Riley Pearce, Ben Howard & Bon Iver

TOMMY ASHBY

(folkpop · SCO)

Le prolifique auteur-compositeur écossais Tommy Ashby a passé sa carrière à affiner un talent naturel pour capturer la beauté intrinsèque du quotidien, dans une combinaison douce de sonorités éthérées et de voix feutrée.

Sa fascination pour la relation humaine au son l’a conduit à réaliser un doctorat en psychoacoustique, un savoir que Tommy utilise avec finesse tout au long de son écriture pour illuminer les petites merveilles de la vie, de la nature et des relations humaines.

1er album entièrement autoproduit, son 2ème opus « Mantis » est son travail le plus introspectif et personnel à ce jour. Se décrivant lui-même comme un grand penseur, Tommy utilise ce disque pour explorer les angoisses et les peurs qui surgissent dans la solitude, ainsi que la manière dont nos liens émotionnels et nos relations peuvent nous soutenir dans nos moments de vulnérabilité. Le nom de l’album vient de la chanson du même nom, sortie le 6 juin 2025 via Dance To The Radio.

Ses précédents projets ont accumulé plus de 30 millions d’écoutes et l’ont vu partir en tournée avec des artistes tels que Skinny Living, Banners, Tom Speight, Turin Brakes, Luke Sital-Singh, Jamie Lawson et Nina Nesbitt, tout en recevant un soutien constant des playlists éditoriales et de nombreuses synchronisations, notamment dans Grey’s Anatomy, Atypical, Love Island, The Innocents, Found ainsi que dans diverses publicités et films.

———————————

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

Ouverture de la billetterie le 20 Juin à 11h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Le dimanche 23 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant

De 17,50 à 21 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

