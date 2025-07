CQ Wrestling en concert Supersonic Records Paris

CQ Wrestling en concert Supersonic Records Paris vendredi 12 septembre 2025.

Supersonic Records & Take Me Out présentent CQ Wrestling en concert !

POUR LES FANS DE Oasis, Feet & Ride

CQ WRESTLING

(Britpop shoegaze · Brighton, UK)

CQ Wrestling est l’un des groupes émergents les plus essentiels du Royaume-Uni. À travers leur premier album Plus Ultra, les membres principaux et auteurs-compositeurs Jake Mac et Charlie Woods distillent un son qui s’élève au-dessus du tumulte du quotidien, mariant des chansons sur la désillusion politique et les bas-fonds de la société tout en insufflant un sentiment d’espoir.

Avec des tournées britanniques en tête d’affiche sold-out, et après avoir partagé la scène avec Blossoms, Sports Team et Supergrass, leurs hymnes à l’unité et à la clarté ont séduit des médias influents tels que BBC Radio 1, 6 Music, Radio X, NME, Clash, Consequence, DIY, Dork, Line of Best Fit, et bien d’autres.

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/cqwrestling

REGARDER

https://www.youtube.com/@cqwrestlingband

AIMER

https://www.instagram.com/cqwrestling

———————————

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Si vous aimez Oasis, Ride, les mélodies britpop catchy et les riffs incisifs shoegaze, votre nouveau groupe préféré CQ Wrestling n’attend plus que vous pour leur prochain concert à Paris !

Le vendredi 12 septembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant

De 15,50 à 19 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-12T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T19:00:00+02:00_2025-09-12T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/81I06HrLw https://fb.me/e/81I06HrLw