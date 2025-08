Dews Pegahorn en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Dews Pegahorn en concert (côté Records) Supersonic Records Paris vendredi 26 septembre 2025.

Supersonic Records présente…

Dews Pegahorn en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Uf67b3002d0e

POUR LES FANS DE Ekkstacy, Dayglow & Current Joys

DEWS PEGAHORN

(Danceable Manic Depression · Stuttgart, GER)

La musique de Dews Pegahorn offre un mélange parfait de new wave, d’indie, d’alternatif et d’éléments atmosphériques. Né à Stuttgart, les racines de ce musicien germano-africain remontent à Madagascar et à l’Angola. Son parcours musical a commencé très tôt : inspiré par des légendes telles que Michael Jackson et influencé par la musique de 2Pac, il a découvert dès l’enfance sa passion pour le son et l’émotion.

Après avoir suivi une formation vocale classique dans un internat musical et acquis une première expérience en tant que leader d’un groupe de rock, Dews a développé son style unique, caractérisé par des guitares mélancoliques, une batterie endiablée et une voix atmosphérique.

Dews Pegahorn incarne une énergie brute, une authenticité radicale et le courage de repousser les limites. Grâce à un mélange d’émotions profondes et d’une présence scénique explosive, il crée un lien unique avec son public.

Sa prochaine étape : une tournée qui ne se contente pas de présenter sa musique, mais qui favorise également un sentiment de communauté, avec des concerts qui donnent l’impression de passer les meilleurs moments de sa vie en famille. Dews Pegahorn est une étoile montante du monde du rock, prêt à conquérir les scènes du monde entier.

ÉCOUTER

REGARDER

https://www.youtube.com/@DEWSPEGAHORN

AIMER

https://www.instagram.com/dewspegahorn/

———————————

Vendredi 26 Septembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 16.50€ / 20€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 16.50 EUR Tout public.

