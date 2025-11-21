Supersonic’s Block Party Festival SUPERSONIC Paris

Au programme de ces 14, 15, 16 mai 2026: les meilleures pépites de la scène indé actuelle à découvrir en live et une grande fête des voisin•es avec activités, animations et découvertes culturelles !

ADELE DAZEEM

(Shoegaze Dreampop – London, UK)

BABY SMITH

(Indie Pop – Berlin, DEU)

BLANKET

(Grungegaze Post Rock – Blackpool, UK)

BLOOD WIZARD

(Post Punk – London, UK)

COWBOY HUNTERS

(Punk – Edimbourg, UK)

CHARLIE HOUSTON

(Indie Pop – Toronto, CAN)

CRUUSH

(Shoegaze – London, UK)

DEAFDEAFDEAF

(Post Punk – Manchester, UK)

DEATH SELLS

(Punk – Eindhoven, NL)

DUTCH CRIMINAL RECORD

(Indie Surf – Portsmouth, UK)

FOSSICK

(Noise Post Punk – Leeds, UK)

GENTS

(Bedroom Pop – Copenhague, DK)

HEAVY LUNGS

(Post Punk Friendly Hardcore – Bristol, UK)

HOTGIRL

(Indie Rock – Dublin, IRL)

HOUSE ARREST

(Alternative Post Punk – London, UK)

HUNNY BUZZ

(Indie Surf Pop – Bristol, UK)

JOE & THE SHITBOYS

(Queer Vegan Shitpunk – Faroe Islands)

LADYLIKE

(Dreampop – Brighton, UK)

LOS PALMS

(Garage – Adelaide, AUS)

MAN OF MOON

(Indie Rock – Glasgow, UK)

MOTHERHOOD

(Indie Rock – Fredericton, CA)

NIGHT SWIMMING

(Dream Pop – Bristol, UK)

ONE SENTENCE. SUPERVISOR

(Kraut Pop Psyché – Baden, Suisse)

PALE BLUE EYES

(Dream Pop – Sheffield, UK)

SNAKE EYES

(Gritpop Punk – Brighton, UK)

SKINNER

(Punk/No-Wave – Dublin, IRL)

STUZZI

(Tropical dreampop – Stockholm, SW)

SWORD II

(Dream Pop – Atlanta, USA)

THE DSM IV

(Electro Rock – London, UK)

THE LOVE BUZZ

(Garage – Cork, IRL)

THE YUMMY MOUTHS

(Garage – Antwerp, BE)

Pour sa quatrième édition, le festival s’étend sur trois jours de fête et investit une dizaine de lieux autour de Bastille, l’un des quartiers les plus bouillonnants de Paris.

Le samedi 16 mai 2026

de 16h00 à 23h45

Le vendredi 15 mai 2026

de 16h00 à 23h45

Le jeudi 14 mai 2026

de 16h00 à 23h45

payant

Pass 3 jours : 59 euros

Ticket jour 3 : 29 euros

Ticket jour 2 : 29 euros

Ticket jour 1 : 29 euros

Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

https://linktr.ee/supersonic.blockparty