Superstitions culinaires au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Initiez-vous à la cuisine médiévale, concoctez de délicieux biscuits tout en découvrant les croyances et superstitions du Moyen-âge où tout est mystère ! Venez les mains vides et repartez le ventre plein !
De 7 à 12 ans.
Sur réservation. .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
