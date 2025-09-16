supp Atelier tricot-crochet Nommay
Médiathèque La Foyothèque Nommay Doubs
2025-09-16
2025-12-30
2025-09-16
La Foyothèque vous propose pour la rentrée un atelier Tricot…Thé et Crochet…Thé
Apprenez la base du tricot et ou du crochet ou venez partager vos connaissances autour d’un thé
Tous les mardi après-midi entre 14h30 et 17h à partir du 16 septembre (hors vacances scolaires). .
Médiathèque La Foyothèque Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12
