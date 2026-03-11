SUPP Rencontres et Racines 2026 Audincourt
SUPP Rencontres et Racines 2026 Audincourt vendredi 26 juin 2026.
SUPP Rencontres et Racines 2026
Espace Japy Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-26
Depuis plus de trente ans, la découverte de cultures par la présence d’associations et une programmation éclectique font l’âme de Rencontres & Racines !
Implanté dans le parc Japy au centre ville d’Audincourt, venez vivre une expérience axée sur les rencontres, la découverte et l’enrichissement ! .
Espace Japy Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 37 84 culture@audincourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SUPP Rencontres et Racines 2026
L’événement SUPP Rencontres et Racines 2026 Audincourt a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD