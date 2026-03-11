SUPP Rencontres et Racines 2026 Audincourt

SUPP Rencontres et Racines 2026

Espace Japy Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-26

Depuis plus de trente ans, la découverte de cultures par la présence d’associations et une programmation éclectique font l’âme de Rencontres & Racines !

Implanté dans le parc Japy au centre ville d’Audincourt, venez vivre une expérience axée sur les rencontres, la découverte et l’enrichissement ! .

Espace Japy Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 37 84 culture@audincourt.fr

