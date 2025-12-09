supp SOIREE CABARET SPECIAL REVEILLON ! Repas gastronomique, concert variété française et internationale, Magie Chauffailles
SOIREE CABARET SPECIAL REVEILLON ! Repas gastronomique, concert variété française et internationale, Magie Chauffailles mercredi 24 décembre 2025.
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 84 – 84 – 96 EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Concocté avec goût et raffinement, un MENU GASTRONOMIQUE associant Champagne, mets et vins vous sera servi, tandis que deux artistes de talent vous envouteront jusqu’au bout de la nuit MARIE HARPER vous captivera par son timbre de voix exceptionnel et vous séduira par son charisme digne des plus grandes chanteuses. TRISTAN MAGO vous fera vivre des instants époustouflants grâce à une magie de proximité où émotion, rire et émerveillement se rencontrent.
Menu
– Pâté en croûte de veau, foie gras et truffe
ou
Terrine aux Saint Jacques
– 12 escargots de Bourgogne
– Pavé de cerf sauce grand veneur
ou
Lotte à l’américaine
– Pomme dauphine maison, haricots aux cèpes
– Bûche aux fruits rouges et fruits frais
– 1 verre de Champagne
– 2 verres de vins grands crus
Soirée à ne surtout pas manquer ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
