SUPPLÉMENT D’ART Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 15 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit / Réservation conseillée

Animation

Comment lire une photographie ? Initiez-vous de façon ludique à la lecture d’image et au vocabulaire de la photographie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T12:30:00.000+01:00

http://levolume.fr/ https://www.billetweb.fr/supplement-dart

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36