Supplément de Joie La Fileuse – Loos Loos

Supplément de Joie La Fileuse – Loos Loos vendredi 3 octobre 2025.

Supplément de Joie 3 octobre – 12 décembre La Fileuse – Loos Nord

entrée libre ; gratuit ;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-12-12T14:30:00 – 2025-12-12T17:30:00

Les œuvres de Stéphanie Laleuw nous invitent à une célébration joyeuse du vivant. Échos aux enchevêtrements de la nature, aux univers bigarrés des marchés et carnavals du monde entier, les ornements se démultiplient, prolifèrent, occupent l’espace tout entier. Pour cette exposition, l’artiste propose une installation de broderies réalisées en collaboration avec plus d’une centaine de personnes de la région, interrogeant le processus créatif comme possible créateur de liens et de rencontres dans notre société. Interactions formelles et humaines ne font plus qu’un pour réinventer une nouvelle poésie du quotidien.

La Fileuse – Loos 81 Rue du Maréchal Foch, 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320187940 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lafileuse.fr/agenda/2025-octobre/6805-supplement-de-joie »}]

C’est une installation de broderies réalisées en collaboration avec plus de 100 personnes de la région. Interactions formelles et humaines pour réinventer une nouvelle poésie du quotidien. broderie Laleuw

Stéphanie Laleuw