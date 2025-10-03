Supplément de Joie Loos

Supplément de Joie Loos vendredi 3 octobre 2025.

Supplément de Joie

81 rue Maréchal Foch Loos Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-10-03 17:30:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-12-12

Les œuvres de Stéphanie Laleuw nous invitent à une célébration joyeuse du vivant. Échos aux enchevêtrements de la nature, aux univers bigarrés des marchés et carnavals du monde entier, les ornements se démultiplient, prolifèrent, occupent l’espace tout entier. Pour cette exposition, l’artiste propose une installation de broderies réalisées en collaboration avec plus d’une centaine de personnes de la région, interrogeant le processus créatif comme possible créateur de liens et de rencontres dans notre société. Interactions formelles et humaines ne font plus qu’un pour réinventer une nouvelle poésie du quotidien.

81 rue Maréchal Foch Loos 59120 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Stéphanie Laleuw?s works invite us to a joyful celebration of the living. Echoing the tangles of nature, the colorful world of markets and carnivals the world over, ornaments multiply, proliferate and occupy the entire space. For this exhibition, the artist proposes an installation of embroideries created in collaboration with over a hundred local people, questioning the creative process as a possible creator of links and encounters in our society. Formal and human interaction become one, reinventing a new poetry of everyday life.

German :

Die Werke von Stéphanie Laleuw laden uns zu einer fröhlichen Feier des Lebendigen ein. Als Echo auf die Verflechtungen der Natur und die bunten Welten der Märkte und Karnevals auf der ganzen Welt vervielfältigen sich die Ornamente, wuchern und nehmen den gesamten Raum ein. Für diese Ausstellung schlägt die Künstlerin eine Installation von Stickereien vor, die in Zusammenarbeit mit mehr als hundert Personen aus der Region entstanden sind. Sie hinterfragt den kreativen Prozess als möglichen Schöpfer von Verbindungen und Begegnungen in unserer Gesellschaft. Formale und menschliche Interaktionen werden zu einer Einheit, um eine neue Poesie des Alltags zu erfinden.

Italiano :

Le opere di Stéphanie Laleuw ci invitano a una gioiosa celebrazione degli esseri viventi. Riecheggiando i grovigli della natura e il mondo colorato dei mercati e dei carnevali di tutto il mondo, gli ornamenti si moltiplicano, proliferano e occupano l’intero spazio. Per questa mostra, l’artista propone un’installazione di ricami realizzati in collaborazione con oltre cento persone della regione, interrogandosi sul processo creativo come possibile creatore di legami e incontri nella nostra società. L’interazione formale e quella umana diventano un tutt’uno, reinventando una nuova poesia del quotidiano.

Espanol :

Las obras de Stéphanie Laleuw nos invitan a una alegre celebración de los seres vivos. Haciéndose eco de las marañas de la naturaleza y del colorido de los mercados y carnavales de todo el mundo, los adornos se multiplican, proliferan y ocupan todo el espacio. Para esta exposición, la artista propone una instalación de bordados realizados en colaboración con más de un centenar de personas de la región, cuestionando el proceso creativo como posible creador de vínculos y encuentros en nuestra sociedad. La interacción formal y humana se hacen una, reinventando una nueva poesía de lo cotidiano.

L’événement Supplément de Joie Loos a été mis à jour le 2025-09-25 par Hauts-de-France Tourisme