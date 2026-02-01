Support papier

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Atelier créatif pour adultes

On ne prend pas le temps d’observer cette matière tellement elle est présente dans notre quotidien. Mais nous allons profiter de ce temps d’atelier pour y remédier.

Atelier créatif pour adultes

On ne prend pas le temps d’observer cette matière tellement elle est présente dans notre quotidien. Mais nous allons profiter de ce temps d’atelier pour y remédier.

Nous allons découvrir comment il est possible de préparer le support de nos futures créations en travaillant la matière avant son utilisation ajout de collage, mouillage, tension, grattage, superposition, réserve…

Des notions simples pour un résultat bluffant ! Un jeu sur la matière qui promet de belles réalisations…

À partir de 16 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop for adults

We don’t take the time to observe this material, so present is it in our daily lives. But we’re going to take advantage of this workshop to remedy that.

L’événement Support papier Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT 37