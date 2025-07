Sur des Chardons Ardents Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau

Sur des Chardons Ardents Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau mardi 12 août 2025.

Sur des Chardons Ardents

Ferme du Lianver Cidrerie du Lianver Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

3 soirs de concerts blues/rock les 12,13 et 14 août, et THE FEST NOZ traditionnel le 12 août.

Et comme toujours sur place du bon manger, et du bon boire … .

Ferme du Lianver Cidrerie du Lianver Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 41 06 40 59

