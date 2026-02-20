Sur écoute : faut-il se battre pour combattre ? Maison de la Conversation Paris
Sur écoute : faut-il se battre pour combattre ? Maison de la Conversation Paris mercredi 4 mars 2026.
Venez participer à une rencontre inédite avec le podcast « Leurs vestiaires », pour découvrir l’envers du décor des arts martiaux au féminin.
Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le mercredi 4 mars de 19h30 à 21h30 pour une immersion dans les parcours de Manon Soavi et Leïla. À travers leurs pratiques respectives de l’aïkido et du karaté, nous explorerons la place des femmes dans le dojo, les réalités de ces sports millénaires et la manière dont les féministes peuvent en bousculer les règles.
Nous parlerons également de l’impact des vêtements : la tenue unique est-elle un facteur d’égalité ? Le système des grades est-il un marqueur de respect ou une source d’inégalités ? En une soirée, vous saurez toute la vérité (ou presque) sur les arts martiaux. Et qui sait, peut-être que la prochaine aïkidoka, c’est vous.
Date
Mercredi 4 mars 2026
Horaires
19h30 à 21h30
Tarif
Gratuit
Animation / Organisation
Leurs vestiaires
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Pour le podcast Leurs vestiaires, Manon et Leïla racontent leur pratique respective de l’aïkido et du karaté.
Le mercredi 04 mars 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-04T20:30:00+01:00
fin : 2026-03-04T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-04T19:30:00+02:00_2026-03-04T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-faut-il-se-battre-pour-combattre-tickets-1983349667245?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire