Sur écoute : faut-il se battre pour combattre ? Maison de la Conversation Paris

Venez participer à une rencontre inédite avec le podcast « Leurs vestiaires », pour découvrir l’envers du décor des arts martiaux au féminin.

Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le mercredi 4 mars de 19h30 à 21h30 pour une immersion dans les parcours de Manon Soavi et Leïla. À travers leurs pratiques respectives de l’aïkido et du karaté, nous explorerons la place des femmes dans le dojo, les réalités de ces sports millénaires et la manière dont les féministes peuvent en bousculer les règles.

Nous parlerons également de l’impact des vêtements : la tenue unique est-elle un facteur d’égalité ? Le système des grades est-il un marqueur de respect ou une source d’inégalités ? En une soirée, vous saurez toute la vérité (ou presque) sur les arts martiaux. Et qui sait, peut-être que la prochaine aïkidoka, c’est vous.

Date

Mercredi 4 mars 2026

Horaires

19h30 à 21h30

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Leurs vestiaires

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Pour le podcast Leurs vestiaires, Manon et Leïla racontent leur pratique respective de l’aïkido et du karaté.

Le mercredi 04 mars 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-04T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-04T19:30:00+02:00_2026-03-04T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-faut-il-se-battre-pour-combattre-tickets-1983349667245?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

