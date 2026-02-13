SUR INSCRIPTION – Atelier émotions avec Nathalie Moreno et Lucille Michieli, Librairie Mollat, Bordeaux

SUR INSCRIPTION – Atelier émotions avec Nathalie Moreno et Lucille Michieli Samedi 28 février, 10h30 Librairie Mollat Gironde

Début : 2026-02-28T10:30:00+01:00 – 2026-02-28T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T10:30:00+01:00 – 2026-02-28T11:30:00+01:00

Sur inscription auprès du rayon jeunesse : 0556564030 ou jeunesse@mollat.com

Au programme : lecture de l’album, suivie de la création d’un livre des émotions réalisé par les enfants.

Durée : environ 1 heure, pour les enfants de 3 à 6 ans.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/AOvgf

« Pipouette rêve d’avoir une coccinelle apprivoisée. Une histoire tendre à la découverte des émotions inspirée par l’univers de Pipouette, peluche pédagogique qui permet d’accompagner l’enfant dans l’expression de ce qu’il ressent. » ©Electre 2026

Rendez-vous dès 10h30 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Nathalie Moreno et Lucille Michieli lors d’un atelier autour de leur livre « Pipouette déborde d’émotions : la rencontre » aux éditions Gründ.