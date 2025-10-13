Sur la branche – Ciné-débat sur la santé mentale Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Mimi a presque 30 ans et rêve toujours à ce qu’elle pourrait faire quand elle sera grande. Alors qu’elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche. Ensemble ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur qui clame son innocence. Si Paul voit dans cette affaire un moyen de se refaire financièrement, Mimi y voit, elle, une mission, un chemin vers la justice et la vérité.Séance gratuite offerte par Harmonie Mutuelle. Pas de réservation sur Internet.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.cinemalebonnegarde.com