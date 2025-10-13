Sur la branche – Ciné-débat sur la santé mentale Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Sur la branche – Ciné-débat sur la santé mentale Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes lundi 13 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 20:00 – 22:00

Gratuit : oui

Projection du film « Sur la branche » (2023), suivie d’un échange avec Bipôles 44, Club House Nantes et Harmonie Mutuelle sur le thème » Pour notre Santé Mentale, réparons le Lien Social » Synopsis de « Sur la branche » : Mimi a presque 30 ans et rêve toujours à ce qu’elle pourrait faire quand elle sera grande. Alors qu’elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche. Ensemble ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur qui clame son innocence. Si Paul voit dans cette affaire un moyen de se refaire financièrement, Mimi y voit, elle, une mission, un chemin vers la justice et la vérité.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.cinemalebonnegarde.com