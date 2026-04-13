Sur la Crête Éditions – Rencontre, Médiathèque Ormédo, Orvault

Sur la Crête Éditions – Rencontre Mardi 9 juin, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUIN

Avec Gaëtan Chevrier et Jérôme Blin, fondateurs de la maison d’éditions Sur la Crête

Sur la Crête Éditions est une maison d’éditions basée à Saint-Nazaire qui publie essentiellement des livres photographiques. Elle défend une ligne éditoriale engagée autour des travaux d’autrices et d’auteurs explorant des territoires, qu’ils soient physiques, sociaux ou mentaux.

Chaque publication vise à accompagner et soutenir des pratiques singulières et à rendre accessibles ces regards au plus grand nombre. Gaëtan Chevrier et Jérôme Blin, les deux fondateurs, eux-mêmes photographes professionnels, viendront tout nous dévoiler sur le processus de publication, leurs choix, leurs contraintes…

Mardi 9 juin · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre avec les éditions Sur la Crête rencontre édition