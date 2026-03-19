Sur la Crête Éditions – Rencontre Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Mardi 9 juin · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINAvec Gaëtan Chevrier et Jérôme Blin, fondateurs de la maison d’éditions Sur la CrêteSur la Crête Éditions est une maison d’éditions basée à Saint-Nazaire qui publie essentiellement des livres photographiques. Elle défend une ligne éditoriale engagée autour des travaux d’autrices et d’auteurs explorant des territoires, qu’ils soient physiques, sociaux ou mentaux.Chaque publication vise à accompagner et soutenir des pratiques singulières et à rendre accessibles ces regards au plus grand nombre. Gaëtan Chevrier et Jérôme Blin, les deux fondateurs, eux-mêmes photographes professionnels, viendront tout nous dévoiler sur le processus de publication, leurs choix, leurs contraintes…Mardi 9 juin · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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