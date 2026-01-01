SUR LA GRAND’ ROUTE Gaston Couté Origné

SUR LA GRAND’ ROUTE Gaston Couté

La Benatre Origné Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Spectacle au Beyel à Origné !

Spectacle théâtral et musical autour des textes de Gaston Couté, paysan, poète anarchiste, poète de la révolte (1880 1911)

Le comédien Philippe Languille celui qui cause et le musicien Dany Fournier L’aut’qui cause pas racontent une histoire qui remonte à la surface des mémoires, à coup de gueules ballets de corps maladroits, de mots qui explosent, de vin, d’amour, de politique et de bondieuseries…. .

La Benatre Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 80 98 38

English :

Show at the Beyel in Origné!

