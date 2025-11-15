Sur la Guerre d’Algérie Place de la République Sens
Sur la Guerre d’Algérie
Place de la République Marché couvert Sens Yonne
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Exposition organisée par la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, au Maroc et Tunisie)
vernissage le samedi 15 novembre à 11h .
Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
