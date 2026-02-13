Sur la ligne d’horizon, Cité des paysages, Saxon-Sion

Sur la ligne d’horizon Samedi 6 juin, 16h30 Cité des paysages Meurthe-et-Moselle

A partir de 8 ans, sur réservation, limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des panoramas de la Colline de Sion lors d’une balade créative. Cet atelier vous invite à explorer les différentes vues du paysage en réalisant une œuvre originale combinant dessin, aquarelle et collage.

Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/agenda-et-reservation-de-la-cite-des-paysages-17373559530 »}] La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy.

Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique.

La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes. parking près du restaurant

© Cité des Paysages