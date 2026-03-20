Sur la peau

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01 2026-10-03

Entre surface et profondeur, les élèves explorent la peau comme mémoire et expression, où la céramique devient le reflet de ce que nous choisissons de montrer ou de cacher.

En partenariat avec le Conservatoire Hélène-Affichard de Sablé-sur-Sarthe

À travers la céramique, les élèves en arts visuels interrogent la relation entre surface et profondeur ce qui protège, ce qui révèle, ce qui marque. La peau est à la fois frontière et mémoire. Elle porte les traces du temps, des gestes, des normes sociales et des désirs d’expression. Que signifie porter ? Que choisissons-nous de montrer ? Que cherchons nous à dissimuler ?

Dans le dialogue avec le musée, cette exposition met en lumière la surface comme espace d’expression, où la peau réelle ou symbolique devient le support d’une écriture plastique. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Between surface and depth, students explore skin as memory and expression, where ceramics become a reflection of what we choose to show or hide.

L’événement Sur la peau Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe