Sur la piste animale Crest

Sur la piste animale Crest samedi 27 septembre 2025.

Sur la piste animale

Crest Drôme

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27

Des week-end immersifs pour découvrir ou approfondir cet art ancestral, ouvrir ses sens et se questionner sur les traces et indices du monde invisible des animaux.

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 69 25 88 contact@dryade26.org

English :

Immersive weekends to discover or deepen your understanding of this ancestral art, open up your senses and ask questions about the traces and clues of the invisible world of animals.

German :

Immersive Wochenenden, um diese uralte Kunst zu entdecken oder zu vertiefen, die Sinne zu öffnen und die Spuren und Hinweise auf die unsichtbare Welt der Tiere zu hinterfragen.

Italiano :

Weekend immersivi per scoprire o approfondire quest’arte ancestrale, aprire i sensi e porsi domande sulle tracce e gli indizi del mondo invisibile degli animali.

Espanol :

Fines de semana inmersivos para descubrir o profundizar en este arte ancestral, abrir los sentidos y hacerse preguntas sobre las huellas y pistas del mundo invisible de los animales.

