Sur la piste de Petit caillou

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Partez sur la piste de Petit caillou et aidez-le à retrouver son chemin.

Pour jeune public de 3 à 6 ans

Durée 1h

Gratuit pour les adultes accompagnants. .

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93

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English :

L’événement Sur la piste de Petit caillou Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande