Sur la piste de Petit caillou Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf

Sur la piste de Petit caillou Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf vendredi 17 avril 2026.

Sur la piste de Petit caillou

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24

Partez sur la piste de Petit caillou et aidez-le à retrouver son chemin.

Pour jeune public de 3 à 6 ans

Durée 1h

Gratuit pour les adultes accompagnants.   .

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93 

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English :

L’événement Sur la piste de Petit caillou Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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