Sur la piste de Petit caillou Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf
Sur la piste de Petit caillou Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf vendredi 17 avril 2026.
Sur la piste de Petit caillou
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 11:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Partez sur la piste de Petit caillou et aidez-le à retrouver son chemin.
Pour jeune public de 3 à 6 ans
Durée 1h
Gratuit pour les adultes accompagnants. .
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement Sur la piste de Petit caillou Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande