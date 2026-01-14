Sur la Piste des Animaux dans la Ville Bourges

Sur la Piste des Animaux dans la Ville

Début : 2026-02-07 15:00:00

2026-02-07 2026-02-18

Visite guidée dans les rues de Bourges, à la recherche des créatures qui peuplent Bourges par la direction des Musées Patrimoine Historique, Bourges Ville d’art et d’histoire et la bibliothèque des Quatre Piliers

La direction Musées Patrimoine Historique, Bourges Ville d’art et d’histoire et la bibliothèque des Quatre Piliers vous proposent un parcours exceptionnel entre paysages urbains et livres anciens, pour découvrir les créatures qui peuplent Bourges. L’occasion de porter un autre regard sur la symbolique des animaux dans les représentations du Moyen Âge à nos jours.

Visite du 07/02 à partir de 12 ans

visite du 18/02 à partir de 8 ans

Rendez-vous à la bibliothèque des Quatre Piliers .

Guided tour of the streets of Bourges, in search of the creatures that populate Bourges by the Historical Heritage Museums Department, Bourges Ville d?art et d?histoire and the Quatre Piliers Library

