Sur la piste des animaux empreintes et compagnie | Nouveauté 2026
Saint-Viâtre Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 12:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Après la découverte d’un cabinet de curiosités, transformez vous en explorateurs dans la forêt ! Rendez-vous dimanche 22 mars 10H à 12H30 à Saint Viâtre.
Après la découverte d’un cabinet de curiosités, partez sur les traces des habitants de la forêt. La Sologne abrite une vie discrète mais intense empreintes de chevreuil, fouilles de sanglier, nids d’oiseaux, écorçages, poils et plumes, cavités de pics, mues de libellule, traces de renards…Observez, explorez, enquêtez ! Et repartez avec votre propre moulage d’empreinte d’un animal sauvage.
Points d'intérêts de la randonnée Église de Saint-Viâtre, Sologne des étangs, Maisons en brique et pan de bois, Route des étangs, Maison des étangs, Étang de la ville, Étang des Brosses
Sortie limitée à 10 personnes
Réservation en ligne obligatoire 20 .
Saint-Viâtre 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
English :
After discovering a cabinet of curiosities, become an explorer in the forest! Rendezvous on Sunday, March 22, 10 a.m. to 12:30 p.m. in Saint Viâtre.
