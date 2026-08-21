Sur la piste des contrebandiers du sel : chasse au trésor en famille dans les marais, Port de Doussard, Doussard

Informations pratiques

Sur la piste des contrebandiers du sel : chasse au trésor en famille dans les marais 18 – 20 septembre Port de Doussard Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

En 1695, au bout du lac d’Annecy, le sel est une marchandise précieuse et lourdement taxée. Pour échapper à la gabelle, des contrebandiers empruntent les rives du lac et les chemins qui relient les marais à la montagne.

Bastien, surnommé « Le Renard », vient de faire passer une cargaison de sel. Mais les soldats du Baron surveillent les environs et sa cargaison est désormais en danger. Il aura besoin d’aide pour la mettre à l’abri.

La chasse au trésor se déroule en autonomie, smartphone en main. Le parcours suit les rives du bout du lac, entre port, ruisseaux, roselières et zones humides. À chaque étape, une courte vidéo replace le joueur dans l’histoire et une énigme permet de poursuivre l’aventure.

Quatre étapes jalonnent un parcours d’environ 800 mètres, pour une durée de jeu d’environ 25 minutes.

Cette aventure permet de découvrir, à travers une fiction inspirée du contexte historique de 1695, un paysage qui fut autrefois un passage discret pour les hommes et les marchandises.

Port de Doussard 120 Rte de la Plage, 74210 Doussard Doussard 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://tresorus.fr/app Port de Doussard Parking à proximité

En 1695, au bout du lac d’Annecy, le sel est une marchandise précieuse et lourdement taxée. Pour échapper à la gabelle, des contrebandiers empruntent les rives du lac et les chemins qui relient les à…

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