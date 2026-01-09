Sur la piste des géants des mers Lab71 Dompierre-les-Ormes

Sur la piste des géants des mers

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-09 15:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Plongez en famille dans l’univers fascinant des cétacés ! Baleines, dauphins et orques n’auront plus de secrets pour vous grâce à des jeux et des découvertes étonnantes.

Age 6 à 12 ans

Durée 1h30 .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

