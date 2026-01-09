Sur la piste des géants des mers Lab71 Dompierre-les-Ormes
Sur la piste des géants des mers Lab71 Dompierre-les-Ormes lundi 9 février 2026.
Sur la piste des géants des mers
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-09 15:30:00
Date(s) :
2026-02-09
Plongez en famille dans l’univers fascinant des cétacés ! Baleines, dauphins et orques n’auront plus de secrets pour vous grâce à des jeux et des découvertes étonnantes.
Age 6 à 12 ans
Durée 1h30 .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur la piste des géants des mers
L’événement Sur la piste des géants des mers Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)