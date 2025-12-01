Sur la piste des mammifères du Terrouin Sanzey
Sur la piste des mammifères du Terrouin Sanzey dimanche 14 décembre 2025.
Sur la piste des mammifères du Terrouin
Sanzey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:30:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
2025-12-14
Ruisseau du Terrouin à Sanzey
Le long du ruisseau du Terrouin, partez à la recherche des indices et empreintes laissés par les animaux qui y vivent.
Balade familiale à partir de 8 ans En partenariat avec le Groupe d’études des mammifères de Lorraine
Sur inscription obligatoireTout public
Sanzey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Ruisseau du Terrouin at Sanzey
Along the Terrouin stream, look for clues and footprints left by the animals that live there.
Family outing for children aged 8 and over In partnership with the Groupe d’études des mammifères de Lorraine (Lorraine mammal study group)
Registration required
German :
Ruisseau du Terrouin in Sanzey
Begeben Sie sich entlang des Baches Terrouin auf die Suche nach Hinweisen und Fußspuren, die von den Tieren, die hier leben, hinterlassen wurden.
Familienspaziergang ab 8 Jahren In Partnerschaft mit der Groupe d’études des mammifères de Lorraine (Studiengruppe der Säugetiere Lothringens)
Mit obligatorischer Anmeldung
Italiano :
Ruisseau du Terrouin a Sanzey
Lungo il torrente Terrouin, cercate indizi e impronte lasciate dagli animali che lo abitano.
Gita in famiglia per bambini a partire dagli 8 anni In collaborazione con il Gruppo di studio dei mammiferi della Lorena
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Ruisseau du Terrouin en Sanzey
A lo largo del arroyo del Terrouin, busque pistas y huellas dejadas por los animales que lo habitan.
Excursión familiar para niños a partir de 8 años En colaboración con el Grupo de Estudios de Mamíferos de Lorena
Inscripción obligatoria
