Sur la piste des mammifères du Terrouin

Sanzey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Ruisseau du Terrouin à Sanzey

Le long du ruisseau du Terrouin, partez à la recherche des indices et empreintes laissés par les animaux qui y vivent.

Balade familiale à partir de 8 ans En partenariat avec le Groupe d’études des mammifères de Lorraine

Sur inscription obligatoireTout public

Sanzey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Ruisseau du Terrouin at Sanzey

Along the Terrouin stream, look for clues and footprints left by the animals that live there.

Family outing for children aged 8 and over In partnership with the Groupe d’études des mammifères de Lorraine (Lorraine mammal study group)

Registration required

German :

Ruisseau du Terrouin in Sanzey

Begeben Sie sich entlang des Baches Terrouin auf die Suche nach Hinweisen und Fußspuren, die von den Tieren, die hier leben, hinterlassen wurden.

Familienspaziergang ab 8 Jahren In Partnerschaft mit der Groupe d’études des mammifères de Lorraine (Studiengruppe der Säugetiere Lothringens)

Mit obligatorischer Anmeldung

Italiano :

Ruisseau du Terrouin a Sanzey

Lungo il torrente Terrouin, cercate indizi e impronte lasciate dagli animali che lo abitano.

Gita in famiglia per bambini a partire dagli 8 anni In collaborazione con il Gruppo di studio dei mammiferi della Lorena

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Ruisseau du Terrouin en Sanzey

A lo largo del arroyo del Terrouin, busque pistas y huellas dejadas por los animales que lo habitan.

Excursión familiar para niños a partir de 8 años En colaboración con el Grupo de Estudios de Mamíferos de Lorena

Inscripción obligatoria

