Sur la piste des traces et indices d’animaux Saint-Émiland

Sur la piste des traces et indices d’animaux

Espace Naturel Sensible de la retenue d’eau du Pont du Roi Saint-Émiland Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Département de Saône-et-Loire, vous invite à une balade matinale de 3 heures dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la retenue d’eau du Pont du Roi. Cette sortie est une occasion unique pour apprendre à décrypter les traces et indices laissés par les animaux qui peuplent ce milieu en compagnie d’un guide nature de la LPO.

Les empreintes, les restes de repas, les nids, les terriers ou encore les fèces sont autant de signes qui trahissent la présence des animaux. En apprenant à les reconnaître et interpréter, vous découvrirez une faune discrète mammifères , oiseaux et bien d’autres espèces qui fréquentent les abords de la retenue d’eau.

Les zones humides et les milieux aquatiques, comme la retenue d’eau du Pont du Roi, sont des écosystèmes riches et complexes abritant une faune variée et discrète qui passe souvent inaperçue. En apprenant à repérer et analyser les traces, vous développerez un regard nouveau sur la nature et comprendrez mieux les interactions entre les espèces.

Cette balade vous permettra de

– Découvrir les techniques de pistage comment repérer et identifier les traces d’animaux.

– Apprendre à distinguer les empreintes des différents mammifères et oiseaux.

– Comprendre le comportement des animaux à travers leurs indices (nourriture, abris, déplacements).

Réservation obligatoire. Horaire exact communiqué le jour de la réservation. .

Espace Naturel Sensible de la retenue d’eau du Pont du Roi Saint-Émiland 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur la piste des traces et indices d’animaux

L’événement Sur la piste des traces et indices d’animaux Saint-Émiland a été mis à jour le 2026-01-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)