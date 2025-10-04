Sur la piste du champignon mystère … Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

À l’occasion de la Fête de la science, explorez l’exposition photographique « Mystérieux mycètes » à la recherche d’indices sur un champignon dangereux… Saurez-vous collecter tous les indices pour l’identifier avant qu’il ne soit trop tard ? Partez enquêter en famille pour en apprendre plus sur le

monde des champignons…

Avec la complicité des associations Mycologie et Nature du Cerizéen et du Mauléonais.

À partir de 9 ans, sur inscription. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

