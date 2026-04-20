Sur la piste du dragonfly de Roussy Saint-Georges-sur-Arnon
Sur la piste du dragonfly de Roussy Saint-Georges-sur-Arnon samedi 1 août 2026.
Saint-Georges-sur-Arnon
Sur la piste du dragonfly de Roussy
Saint-Georges-sur-Arnon Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, propose un grand jeu de piste A la recherche du dragonfly de Roussy sur l’espace naturel sensible de la Pelouse et du Marais de Roussy (Saint-Georges-sur-Arnon).
Anaxia l’impératrice est entrée en collision avec un cerf-volant et malheureusement elle a perdu la mémoire. Aidez-là à la retrouver en résolvant les énigmes le long du parcours, énigmes qui vous permettront également de découvrir la biodiversité présente sur le Marais de Roussy. Jeu de piste à faire seul ou en famille ! Plusieurs départs possibles. 5 .
Saint-Georges-sur-Arnon 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org
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English :
On Saturday July 6, the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire, in partnership with the commune of Saint-Georges-sur-Arnon, is organizing a major treasure hunt entitled In search of the dragonfly of Roussy in the Pelouse et du Marais de Roussy sensitive natural area (St-Georges-sur-A
L’événement Sur la piste du dragonfly de Roussy Saint-Georges-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY