Saint-Georges-sur-Arnon

Sur la piste du dragonfly de Roussy

Saint-Georges-sur-Arnon Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, propose un grand jeu de piste A la recherche du dragonfly de Roussy sur l’espace naturel sensible de la Pelouse et du Marais de Roussy (Saint-Georges-sur-Arnon).

Anaxia l’impératrice est entrée en collision avec un cerf-volant et malheureusement elle a perdu la mémoire. Aidez-là à la retrouver en résolvant les énigmes le long du parcours, énigmes qui vous permettront également de découvrir la biodiversité présente sur le Marais de Roussy. Jeu de piste à faire seul ou en famille ! Plusieurs départs possibles. 5 .

Saint-Georges-sur-Arnon 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org

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English :

On Saturday July 6, the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire, in partnership with the commune of Saint-Georges-sur-Arnon, is organizing a major treasure hunt entitled In search of the dragonfly of Roussy in the Pelouse et du Marais de Roussy sensitive natural area (St-Georges-sur-A

L’événement Sur la piste du dragonfly de Roussy Saint-Georges-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY