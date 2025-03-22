Sur la piste du Génome Forteresse Médiévale Blanquefort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-03-22T10:00:00 – 2025-03-22T12:30:00

Fin : 2025-03-23T15:00:00 – 2025-03-23T17:30:00

Sortie nature fabuleuse

Nous partirons en excursion dans les marais sur les traces d’une espèce animale rarement observée puisqu’elle vit la nuit et est très craintive. Où les grenomes sont-ils apparus ? Pourquoi ont-ils quitté le grand fleuve ? Comment survivent-ils entre canaux et marais ? C’est à une balade passionnante sur leur territoire de vie même que nous sommes convié·es. Les membres du G.R.A.V.E. (Groupe de Recherche Amateur sur la Vie dans l’Estuaire) répondront à toutes les questions que vous ne vous posez pas encore et nous aideront à déceler les indices de leur présence dans nos paysages.

Forteresse Médiévale 65 Rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le G.R.A.V.E. théâtre excursion

© Maxime Robert