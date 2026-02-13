Sur la piste du moustique tigre, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Sur la piste du moustique tigre 24 février – 14 mars Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-24T14:30:00+01:00 – 2026-02-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Véritable envahisseur dès l’arrivée des beaux jours, le moustique tigre est de plus en plus présent dans le département.

D’où vient cette espèce ? Comment se reproduit-elle ? Comment faire pour lutter contre sa propagation ?

Pour limiter au maximum les risques vectoriels et les nuisances occasionnées par ce moustique, il est essentiel de lutter contre sa prolifération.

Cette exposition permet de comprendre comment cet insecte est arrivé en France et ce qu’il faut faire pour limiter sa propagation.

L’exposition Sur la piste du moustique tigre, a été conçue par la fédération de Pêche de Gironde et l’ARS Nouvelle-Aquitaine

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de l’expozzzzition sur le moustique tigre pour comprendre et lutter contre cette espèce envahissante des beaux jours.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles