Sur la pistes des amphibiens Pujols
Sur la pistes des amphibiens Pujols vendredi 27 mars 2026.
Sur la pistes des amphibiens
Rue du Temple Pujols Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Découverte des amphibiens des mares et des cours d’eau de Pujols. Saurez-vous reconnaître le chant de la grenouille agile ? Présentation des espèces suivie d’une balade nature à al recherche des amphibiens. A prévoir bottes et lampe de poche. En soirée à Pujols. .
Rue du Temple Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine v.roudet@cen-na.org
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English : Sur la pistes des amphibiens
L’événement Sur la pistes des amphibiens Pujols a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols
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