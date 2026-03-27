Sur la pistes des amphibiens Pujols

Sur la pistes des amphibiens Rue du Temple Pujols 2026-03-27

Sur la pistes des amphibiens Pujols vendredi 27 mars 2026.

Sur la pistes des amphibiens

Rue du Temple Pujols Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Découverte des amphibiens des mares et des cours d’eau de Pujols. Saurez-vous reconnaître le chant de la grenouille agile ? Présentation des espèces suivie d’une balade nature à al recherche des amphibiens. A prévoir bottes et lampe de poche. En soirée à Pujols.   .

Rue du Temple Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine   v.roudet@cen-na.org

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English : Sur la pistes des amphibiens

L’événement Sur la pistes des amphibiens Pujols a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols

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