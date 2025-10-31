Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween La Celle-en-Morvan

Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween

Parc de la roseraie La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Animation pour les enfants de 3 à 10 ans, idéal pour les accueils de groupe (centres de loisirs, écoles). Retrouver le plus de livres possible tout en combinant votre adresse au jeu du Mölkky. Nous clôturons cette aventure par la lecture du livre que les enfants auront choisi. .

Parc de la roseraie La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

