Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween La Celle-en-Morvan
Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween La Celle-en-Morvan vendredi 31 octobre 2025.
Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween
Parc de la roseraie La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Animation pour les enfants de 3 à 10 ans, idéal pour les accueils de groupe (centres de loisirs, écoles). Retrouver le plus de livres possible tout en combinant votre adresse au jeu du Mölkky. Nous clôturons cette aventure par la lecture du livre que les enfants auront choisi. .
Parc de la roseraie La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween
German : Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Sur la pistes des livres perdus, spécial halloween La Celle-en-Morvan a été mis à jour le 2025-09-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)