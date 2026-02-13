Sur la Place du Vélodrome, Bibliothèque de la Jonction, Genève

Sur la Place du Vélodrome Samedi 21 février, 14h00 Bibliothèque de la Jonction

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Quel objet, quelle sculpture, quel jeu pourriez-vous imaginer pour la place du Vélodrome ? Avec la modélisation 3D, dessinez en volume et inventez des objets intrigants, surprenants, utiles, à vous de décider. En plongeant dans le coffre d’objets 3D du logiciel SketchUp, découvrez les possibilités de créer à partir du réel. En groupe ou en solo, apprenez les bases de la modélisation 3D pour, plus tard, montrer vos idées de maisons, d’accessoires, ou de cités imaginaires !

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A68f32885-81f5-4e88-b530-2e898315bc47&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-jonction/

Apprends à faire de la modélisation 3D

DR